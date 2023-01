Quali sono gli esport dai montepremi più alti nel 2022? C'è una grande sorpresa

Con la chiusura di un altro anno giunge il periodo dei riassunti e delle analisi approfondite del mondo esport, dopo l’assegnazione degli Esports Awards 2022. Vediamo quindi come si è evoluto il panorama internazionale scoprendo quali sono gli esport dal montepremi più elevati nel 2022.

Avvalendoci dei dati offerti da Esports Earnings, rispondiamo a una prima domanda: DOTA 2 è ancora il gioco numero uno al mondo per prize pool? La risposta è affermativa, anche se la situazione è peggiorata: se nel 2021 si è parlato di quasi 48 milioni di dollari consegnati tra 99 tornei in tutto il mondo, nel 2022 si è scesi a 32,8 milioni in 116 tornei complice il calo di entrate in occasione del The International 2022 che, ricordiamo, è basato sul crowdfunding con il Pass in-game.

Segue a ruota Arena of Valor, posizionatosi nel 2021 al quinto posto: in un anno il montepremi complessivo è salito di ben 15 milioni di dollari a quota 32,7 milioni, suddivisi in un totale di 122 tornei contro i 19 registrati ufficialmente due anni fa. Al terzo posto, invece, si posiziona PUBG Mobile con 23,4 milioni di dollari di prize pool totali, in aumento di 1,7 milioni rispetto al 2021.

Counter-Strike: Global Offensive scende dal terzo al quinto posto dopo un calo di 5 milioni di dollari del denaro messo in palio nelle sue competizioni. Anche Fortnite, League of Legends e VALORANT hanno visto un leggero calo dei rispettivi prize pool, sebbene i titoli di casa Riot Games stiano ancora crescendo in popolarità e stiano evolvendo verso premi più generosi e tornei molto più importanti.

Il gaming mobile è in evidente crescita: League of Legends Wild Rift si posiziona già al sesto posto, mentre Free Fire sale dal 15° al 13° posto. Il torneo dal singolo montepremi più elevato è invece l’Honor of Kings International Championship 2022, con un totale di 10 milioni di dollari messi in palio. La grande sorpresa? Gli scacchi: dopo il loro boom dal 2020 in avanti grazie a Twitch, dove professionisti come Hikaru Nakamura tramettono le loro competizioni online e offline per il piacere degli spettatori, i tornei ufficiali di chess.com sono entrati a far parte del mondo esport e, al 2022, si posizionano al 21° posto sopra COD: Warzone, FIFA 22 e appena sotto StarCraft II.

Importante notare come, sebbene i soldi distribuiti tra i vincitori di tutti i tornei esport del 2022 siano diminuiti, il prize pool medio per torneo sia aumentato garantendo ai giocatori entrate maggiori.