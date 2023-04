Gli eSport in Parlamento: l'intervento di Luigi Caputo alla Camera dei Deputati

Nella giornata di lunedì 3 aprile si è tenuta presso la Camera dei Deputati un'importante audizione che ha visto per protagonista l'Osservatorio Italiano Esports: il CEO e fondatore dell'Osservatorio, Luigi Caputo, ha proposto di inserire il gaming competitivo nelle categorie interessate dalla Riforma dello Sport.

L'audizione presieduta dall'Onorevole Federico Mollicone ha avuto l'obiettivo di aprire un'indagine conoscitiva sulle tematiche legate al lavoro sportivo, con un tavolo tecnico che ha riunito diversi esponenti del mondo dello sport italiano che ha potuto avanzare proposte ai parlamentari della Commissione sulla Riforma dello Sport in procinto di entrare in vigore.

Nell'intervento di Luigi Caputo, il massimo esponente dell'Osservatorio Italiano Esports ha portato all'attenzione della Commissione la figura dei pro player: la Riforma dello Sport prevede infatti di prestare particolare attenzione al lavoro sportivo, identificando le modalità che ne definiscono le attività professionali e le maggiori opportunità di crescita. Per Caputo, di conseguenza, la Riforma potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per l'inclusione della figura dei pro player all'interno della categoria dei lavoratori sportivi.

Nel suo intervento, Caputo sottolinea inoltre come l'attuale normativa italiana non preveda alcuna definizione di base per i pro player e la loro figura professionale, una lacuna legislativa che provoca disorientamento in migliaia di giovani che, volendo abbracciare questa carriera, non risultano essere tutelati da alcun genere di garanzia normativa, fiscale e previdenziale.

Per il CEO dell'Osservatorio Italiano Esports, di conseguenza, il riconoscimento della figura dei pro player all'interno della Riforma dello Sport non avrebbe solo il vantaggio di valorizzare figure professionali come coach, streamer e content creator, ma rappresenterebbe anche una grande opportunità di crescita degli investimenti degli operatori del settore, che aspettano regole chiare per poter lavorare in sicurezza. Attraverso questo link alla WebTV della Camera dei Deputati è possibile rivedere l'intera audizione e l'intervento di Caputo.