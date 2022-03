Esport Revolution riscuote successi nel 2022: ottimi risultati su FIFA e Virtual Regatta

Il team italiano Esport Revolution ha iniziato al meglio il 2022 con ottimi risultati su Virtual Regatta e FIFA: dopo i successi del 2021 tra Tennis World Tour e Virtual Regatta, la squadra ha ottenuto i primi risultati di prestigio in questi mesi del 2022 nei due titoli che hanno sempre contraddistinto il club campano.

Da una parte, MProdigo si è aggiudicato la prima Regata Nazionale di E-Sailing di Virtual Regatta, confermandosi tra i giocatori migliori d’Italia in tale competizione. Dall’altra, invece, nel contesto della prima tappa della Regular Season di eSerie A, il campionato di calcio virtuale su FIFA, i giocatori Francesco Ricci “Hartixel7” e Lorenzo Francini “XLorenzo15” hanno conquistato un ottimo quarto posto nel girone C con la maglia dell’Empoli Esports. I due giovani campioni del calcio virtuale saranno ora attesi per i playoff il 22 e 23 marzo 2022.

Questi risultati certificano il prezioso lavoro svolto da Esport Revolution su FIFA e Virtual Regatta. Come affermato dai fondatori Diego Trinchillo e Antonio “Tony Tubo” Mercogliano, “Dopo un 2021 di crescita e ottimi risultati a livello competitivo, non c’era modo migliore per iniziare questo 2022. Soprattutto su Virtual Regatta, ci confermiamo un team all’avanguardia e siamo molto contenti. Bene anche FIFA, dove il percorso è più a lungo termine avendo in squadra giocatori giovanissimi”.

Allo stesso modo, il team manager Michele Santoro si è detto orgoglioso delle performance di Mario Prodigo e dei giovanissimi talenti su FIFA legati anche all’Empoli: “Faremo di tutto per coltivare e far crescere il loro talento”, ha dichiarato.

Sempre a proposito di squadre italiane, anche il team SRC Mivano Corse di Everyeye.it sta brillando su iRacing.