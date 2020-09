Esport e sessismo, un problema sempre presente: la testimonianza di Hafu

Che l'esport e il settore videoludico siano ambienti da sempre inquinati dal sessimo e decisamente poco inclini all'inclusione, lo sapevamo già da un pezzo (potete recuperare il nostro speciale dedicato al MeToo nel mondo del gaming).

Le ragazze, soprattutto nell'esport, lottano da anni per avere le stesse opportunità dei loro colleghi maschi e si devono barcamenare tra il non esser prese sul serio e le molestie vere e proprie.

L'industry, in questi anni, ha indubbiamente fatto dei grossi passi in avanti nella creazione di un ambiente più aperto, equo e inclusivo; ciononostante il problema persiste anche se ci si rende conto che molto tempo fa le cose andavano decisamente peggio di oggi.

La testimonianza di Rumay "Hafu" Wang, streamer in forza ai G2, ce ne ha fornito una prova. Durante uno dei suoi recenti stream su Twitch la ragazza ha raccontato della sua esperienza avvenuta dodici anni fa, quando era una pro player di World of Warcraft (e successivamente di Hearthstone).

Hafu ha ricordato che “Quando avevo 17 anni, ero una giocatrice di WoW, e nel reame ufficiale dedicato ai tornei Blizzard, c'era una squadra chiamata “Gonna Rape Hafu At Regionals”. Sapete, si sono addirittura qualificati”. “Quella era l'attitudine del gaming all'epoca”.

La ragazza, che da sempre si batte per l'inclusività e l'eguaglianza nell'esport, ha detto che “È cambiato così tanto nell'ultimo decennio, e sono fiduciosa per il futuro perché non pensavo che la situazione sarebbe mai cambiata”.

Hafu, però, ammette che c'è ancora molto da fare. La ragazza si riferisce in particolare al mondo delle community che seguono gli streamer. Ha fatto anche un esempio preciso: quella di Félix "xQc" Lengyel (rinomata per essere una community abbastanza tossica). Hafu ha affermato di aver paura a giocare con il canadese, perché “anche se lui non fa niente, i suoi spettatori poi ti cercheranno e ti renderanno la vita un inferno”.