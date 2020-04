Esport in TV: Activision Blizzard alla ricerca di un accordo per la Overwatch League

Secondo un report del portale Esports Observer sembra che Activision Blizzard stia cercando un accordo che permetterebbe alla Overwatch League di venir trasmessa in TV. Secondo quanto riferito, già diverse emittenti hanno mostrato interesse.

Activision Blizzard, in passato, ha già concluso accordi con alcune emittenti come ABC ed ESPN per il campionato di Overwatch, ma quest'ultimo si è concluso alla fine della scorsa stagione senza esser rinnovato.

Attualmente, gli streaming di Overwatch League sono esclusivamente su YouTube grazie a un accordo Activision Blizzard fatto con Google all'inizio della stagione 2020.

A causa del Coronavirus, in questo momento il mondo dello sport sta vivendo un periodo particolarmente complicato e, ovviamente, risulta del tutto assente la copertura mediatica.

Per questo, l'improvviso riaccendersi dell'interesse dei network per l'esport, non deve stupire. Nonostante la pandemia di coronavirus, infatti, le partite della terza stagione della Overwatch League non sono state cancellate e continuano a esser giocate online.

La lega, lo ricorderete, ha semplicemente cancellato solo gli eventi dal vivo per tutta la stagione in corso. Quindi, emittenti specializzate negli eventi sportivi come NBC Sports Group ed ESPN potrebbero essere i candidati più probabili per la partnership con la Overwatch League.

Questo accordo è vantaggioso per entrambe le parti: da un lato il campionato ha la possibilità di andare in TV, raggiungendo potenzialmente un maggior numero di persone; dall'altro le emittenti televisive possono riempire il vuoto lasciato dall'assenza dello sport.