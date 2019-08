L'esport va in TV: la serie Ballers con The Rock vira su League of Legends

Probabilmente avrete già sentito parlare, o già visto, Ballers: la serie della HBO a tema sportivo con protagonista il buon Dwayne “The Rock” Johnson (aka Spencer Strasmore). Il colosso interpreta il ruolo di un manager/procuratore di giovani promesse dei Miami Dolphins. Al momento sono quattro le stagioni andate in onda.

Con la quinta e ultima stagione, però, il protagonista butterà un occhio più che interessato all'esport. In un teaser trailer della nuova season che ha debuttato negli USA ieri sera, è possibile intravedere Charles Greane, un ex giocatore della NFL interpretato da Omar Miller, che vuole a tutti i costi diventare un giocatore professionista.

L'ultima stagione dello show, insomma, si concentrerà sugli esport e su League of Legends. Nel teaser è sempre possibile intravedere in un frame la sede di Riot Games. I fan inoltre vedranno alcuni giocatori e squadre ben conosciute: il Team Liquid e gli Splyce sono tra i team presenti e anche Rick Fox deve aver avuto un breve cameo nella serie.

L'intento della rete e degli showrunner sembra essere molto chiaro: coinvolgere gli appassionati di sport (e dell'NFL in particolare) e far loro conoscere la novità del “gaming competitivo” attraverso uno strumento molto tradizionale come quello di una serie televisiva.

L'iniziativa è lodevole, soprattutto ora che il dibattito sulla violenza e l'uso facile delle armi da fuoco negli Stati Uniti ha tirato in ballo i videogiochi proprio come strumento che favorisce e incita la violenza.