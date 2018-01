esport: al vaglio del Governo una proposta di legge sulla regolamentazione del movimento

Il partito politico catalanoha registrato una proposta legislativa al Congresso spagnolo, chiedendo la regolamentazione degli esport nel paese.

Il partito catalano ha portato la legislazione francese (la legge digitale approvati dal parlamento francese nel settembre 2016) sugli esport come esempio da seguire e ha chiesto che in Spagna si costruisca un quadro legale intorno a squadre, società e giocatori per differenziare la scena competitiva dalle scommesse e dal gioco d'azzardo su internet, tema ultimamente molto caldo.

Un rinnovato quadro giuridico porterebbe alla creazione per la prima volta, in Spagna, di organismi disciplinari e associazioni di giocatori. Come reazione alla proposta Álvaro Nadal, Ministro dell'energia, del turismo e dell'agenda digitale, ha annunciato che bloccherà la sovvenzione di 2 milioni di euro destinata a finanziare studi di sviluppo indipendenti. Gli attivisti di Ciudadanos non si sono lasciati scoraggiare e hanno chiesto al Governo di creare una nuova strategia per regolamentare gli esport.

Il partito ha sollecitato anche la creazione di uno studio della durata di tre mesi, al fine di raccogliere i dati necessari per comporre una mozione parlamentare che potrebbe essere sottoposta a votazione.

Un primo passo era già stato fatto anche prima della proposta di Ciudadanos, quando il governo spagnolo ha sancito la creazione della Federazione spagnola di videogiochi ed esport (FEVeS). Firmata da Albert Rivera, presidente del partito, la proposta sottolinea la necessità di sviluppare e finanziare un'industria in crescita, in particolare nelle aree di sviluppo e marketing del software.

Gli spagnoli hanno, insomma, abbracciato gli esport e la scena competitiva appare molto popolare nel paese. Un recente studio su Newzoo, creato per The Esports BAR, ha mostrato che la Spagna ha il più grande pubblico di esport in Europa, con 4.1 milioni di fan, il che significa che il nove per cento della popolazione guarda gli esport.