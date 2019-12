Esport: tutti i vincitori dei Game Awards 2019, da Bugha ai G2

I Game Awards, con il loro carico di annunci (e che annunci!), si sono ormai conclusi da un po'. Tra le molte categorie che hanno premiato i migliori prodotti videoludici dell'anno appena trascorso, c'era anche una parte dedicata interamente all'esport e al gaming competitivo.

Certo, l'esport si lega per forza di cose al videogioco ma a nostro avviso (e soprattutto alla luce della superficialità con cui sono stati assegnati i premi) l'inserimento della categoria ai Game Awards lascia ancora un po' il tempo che trova.

Senza contare che il gaming competitivo ha già goduto di una cerimonia interamente dedicata qualche settimana fa. Sul palco dei TGA, comunque, è stato assegnato un solo premio, mentre gli altri sono stati semplicemente letti senza grossa enfasi.

Ad ogni buon conto, ecco le squadre, le personalità e gli eventi che sono stati premiati per il loro eccezionale successo nel 2019.

Miglior giocatore dell'anno, premio assegnato da Stephen Curry: Kyle "Bugha" Giersdorf. Non poteva essere altrimenti, dato che il sedicenne ha vinto la coppa del mondo di Fortnite e ha guadagnato circa 3 milioni di Dollari. Categoria e assegnazione ancora una volta abbastanza discutibile, data la fumosa definizione di "esport" per il battle royale Epic Games e la quantità di giocatori di vero talento su altri titoli. Ma Fortnite è sempre Fortnite.

Coach dell'anno - Danny "Zonic" Sorenson. Zonic è l'allenatore del team Astralis di CS: GO, ovvero una squadra leggendaria che anche in questi ultimi hanni ha dominato la scena portandosi a casa i più importanti Major della disciplina.

Esports Event of the Year - League of Legends World Championship 2019. Premio più che giusto: i Worlds sono sempre uno dei più grandi spettacoli dell'esport. Anche nell'edizione 2018 dei The Game Awards vinsero i Worlds di League of Legends.

Esports Game of the Year - League of Legends.

Esports Host of the Year – Eefje “Sjokz” Depoortere. Analyst di League of Legends e presentatrice.

Migliore squadra esport - G2 Esports (per League of Legends). Nonostante si sia piazzata seconda ai Worlds la squadra europea è tata comunque in grado di rendersi protagonista di una grande stagione vincendo due Split (Spring e Summer) e il Mid Season Invitational.