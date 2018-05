eSport: Vitality entra a far parte del Team Razer, tutti i dettagli

Razer e Team Vitality, organizzazione francese di e-sport, annunciano una nuova partnership strategica. L'accordo di dodici mesi vedrà Team Vitality utilizzare le periferiche Razer su tutti i propri PC e console.

Il Team Vitality è stato fondato nel 2013 come squadra di Call of Duty e da allora è cresciuto fino a divenire un’organizzazione che gestisce team in gara in diverse competizioni, tra cui la prestigiosa LCS, dove ha ottenuto il quarto posto nella Spring Split delle LCS EU 2018.

Partecipando sia a tornei europei che mondiali, il team di e-sport numero uno in Francia ha vinto di recente le Gfinity Elite Series, la terza stagione della Rocket League. La squadra di FIFA del Team Vitality ha ottenuto un grande successo lo scorso anno con il primo posto nelle Ultimate Team Championship Series 2017 su PS4 e XBOX e il secondo posto nelle Ultimate Team Championship Series 2017 – Season 1 Europe.

"Gli eSport continueranno a crescere e il nostro accordo con il Team Vitality è una testimonianza di quanto il settore sia diventato realmente globale", afferma Yann Salsedo, Senior Lead Esport & Social Media di Razer. "Il Team Razer è sempre alla ricerca di team ambiziosi e di talento con cui collaborare e Team Vitality è senza dubbio uno di questi".

In virtù di questo accordo annuale i giocatori del Team Vitality utilizzeranno per i prossimi 12 mesi mouse, tastiere, cuffie e superfici Razer nel corso delle LCS e di altri eventi di e-sport. Come attività collaterale, inoltre, il Team Vitality produrrà contenuti social ad hoc per dare visibilità alle periferiche Razer. "In quanto organizzazione di e-sport di livello, Vitality è particolarmente entusiasta di collaborare con Razer", dichiara Nicolas Maurer, CEO del Team Vitality. "Puntiamo entrambi all'eccellenza e doteremo tutti i nostri oltre 50 giocatori dell'equipaggiamento di ultima generazione di Razer".