EsportFest 2019: è iniziato il countdown per l'evento esport di Roma

Come vi abbiamo già anticipato qualche tempo fa, il 7 e l’8 dicembre il Palazzo dei Congressi di Roma ospiterà la prima fiera dedicata al mondo dei videogiochi competitivi, l’EsportFest.

Il festival, che si terrà quindi tra undici giorni, offrirà al pubblico la possibilità di partecipare a tornei liberi su PlayStation 4, assistere a showmatch e a incontri esclusivi con i protagonisti del mondo del gaming competitivo dello Stivale, oltre che godere di offerte imperdibili su videogiochi e merchandise.

Durante il festival sarà possibile assistere alle fasi finali della Winter Season del campionato EVC di League of Legends e di Clash Royale. Inoltre, si terranno anche le finalissime del primo Campionato Nazionale ESL su PlayStation che vedranno i migliori quattro team di Rainbow Six Siege e i più grandi piloti di Crash Team Racing Nitro-Fueled sfidarsi per il titolo di campioni nazionali console.

Per quanto riguarda proprio questo due campionati, secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale del PlayStation Blog, a partire dal 29 novembre fino al 6 dicembre tutti gli abbonati PlayStation Plus potranno acquistare il biglietto di ingresso ad un prezzo vantaggioso, grazie a uno sconto di 5€ da riscattare sulla piattaforma PlayStation Plus Rewards, accedendo con le proprie credenziali PSN.

Chi di voi andrà all'EsportFest?