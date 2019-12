EsportFest: da LoL a R6, tutti i vincitori del weekend romano!

Si è conclusa con successo la prima edizione di “EsportFest”, manifestazione interamente dedicata all'esport: oltre 2000 persone hanno preso parte a tutti gli appuntamenti e i tornei in calendario nella due giorni romana.

L’“ESL Vodafone Championship”, il più grande torneo di esport in Italia, ha visto la conclusione della Winter Season con l’annuncio dei campioni nazionali: i Moba Rog si sono imposti in League of Legends, Roberto "Rob" Botinaj ha conquistato il titolo di campione italiano per Clash Royale, giocato – per la prima volta a Roma - al massimo delle prestazioni grazie alla rete 5G di Vodafone.

Si è concluso anche il primo ESL Campionato nazionale PlayStation: campioni italiani di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege sono stati incoronati gli Outplayed mentre, a trionfare in Crash Team Racing Nitro Fueled, è stato Simone "oxide95_the_best" Bertini.

Infine, per la tappa di preselezione della eNazionale e-foot che rappresenterà l'Italia agli eEuro 2020, hanno vinto Giuseppe “RaissForever_10” Frigerio e Salvatore "Sasinho_Digiac" Di Giacomo.

Entrambi competeranno nelle finali di Coverciano, il prossimo gennaio, insieme ad altri 14 giocatori, per conquistare uno dei 4 posti nel team azzurro che giocherà il primo campionato europeo sui campi virtuali di eFootball PES 2020.