Esports Awards 2020: arrivano le prime categorie e spuntano i nomi dei finalisti

Sono stati annunciati ufficialmente i primi finalisti e le categorie degli Esports Awards 2020, con talenti incredibili e veterani del settore del gioco competitivo selezionati per essere in lizza per la nuova edizione della cerimonia che assegna i premi dedicati al settore.

Dal 2015 gli Esports Awards sono stati "dedicati a mostrare prestazioni e innovazione di alto livello tra i giocatori, le squadre, i media, i fornitori di hardware, i giochi, gli eventi e le personalità all'interno della scena esport".

Gli Esports Awards, insomma, riconoscono e premiano gli sforzi di coloro che hanno fatto un lavoro eccezionale per sviluppare il settore apportando innovazione.

Ecco le principali categorie degli Awards e i nomi dei finalisti:

Esports Mobile Game of the Year

PUBG Mobile

Free Fire

Brawl Stars

Clash Royale

COD Mobile

Mobile Legends

Clash of Clans

Arena of Valor

Esports Content Creator of the Year

Ashley Kang

HECZ

Esports Talk

Nadeshot

Musty

UpUpDownDown

Esports Collegiate Award

Nace

Kevin Hoang Nuel

Tespa

University of California, Irvine

College Carball

Tyrelle Appleton

Full Sail University

Esports Personality of the Year

Ocelote

Sjokz

HECZ

Goldenboy

Dr Lupo

Froskurinn

Nadeshot

Faker

Fallen

Streamer of the Year

Dr Lupo

Summit1G

Ibai Swagg

Pokimane

Gaules

CourageJD

Asmongold

TimTheTatman

xQc

Mortal

NICKMERCS

Con tutta probabilità, visto l'andazzo, la cerimonia non si terrà in Texas e verrà traslata in un formato online.