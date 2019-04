Esports, benvenuto a Will Smith: è tra gli investor nel round da 46 Milioni dei GEN.G

L’organizzazione esport dei GenG, nata nel 2017 dall’unione di intenti di investitori sud coreani e della Silicon Valley americana, ha annunciato recentemente di aver raccolto tramite un round di investimenti la cifra di 46 milioni di dollari, provenienti da fonti di diverso profilo.

Tra loro anche figure ben conosciute dello star system d’oltreoceano come Dennis Wong, proprietario NBA dei Los Angeles Clippers, e l’attore Will Smith. Il Man in Black per eccellenza della cinematografia hollywoodiana è infatti tra i creatori di Dreamers Fund, un fondo d’investimenti di cui fanno parte, oltre a Will Smith, anche il calciatore giapponese Keisuke Honda, ex Milan, Michael Zeisser, precedente responsabile investimenti di Alibaba negli Stati Uniti, e David Rogier, co-fondatore di MasterClass, piattaforma di elearning.

Smith e Honda, in particoalre, si aggiungono al già presente Chris Bosh, ex cestista NBA, come advisor nella gestione dei giocatori. Tra i principali investor anche la Silicon Valley Bank, divenuta contestualmente marketing partner dei GenG come confermato dallo stesso CEO Chris Park, e la Stanford University.

I dettagli non sono stati resi noti, come solitamente avviene in questi casi, ma l’organizzazione ha rivelato la destinazione finale del fondo: gli obiettivi principali sono il lancio di un piano dedicato ai giovani talenti, l’apertura di un centro direzionale a Los Angeles in estate e l’ampliamento su nuovi titoli e nuove regioni competitive.

L’avventura dei GenG è iniziata sotto il nome di KSV, acronimo per Korea Silicon Valley: ovvero l’essenza globalmente trasversale dell’organizzazione. Al momento i GenG sono presenti su League of Legends, dove competono nel principale circuito coreano dell’LCK Champions, e su Overwatch, dove timbrano il cartellino sotto il nome di Seoul Dynasty nella Overwatch League.