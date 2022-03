Esports Boxing Club è la nuova promessa dei giochi di boxe? Realismo e sostanza

Dall'Inghilterra arriva Esports Boxing Club, un gioco di boxe che punta fortemente sul realismo avvalendosi della collaborazione della community di boxeur professionisti. Scopriamolo assieme nel nuovo video del canale YouTube di Everyeye.

Presentato nel corso del Future Gaming Show 2021, eSports Boxing Club - ESBC per gli amici - è un progetto nato dal volere di un gruppo ristretto di sviluppatori. Steel City Interactive è infatti una piccola realtà di Sheffield composta da poche decine di elementi, accomunati da una grandissima passione per la boxe.

Quella che subito salta all'occhio è un'incredibile attenzione alla realizzazione tecnica, con modelli poligonali dettagliati ottenuti da scansioni di atleti reali (ben 100 pugili con licenza!), e un interessante lavoro in termini di shader e illuminazione. Il sudore della pelle, la tensione dei muscoli e la deformazioni dei volti all'impatto sono dettagli chiaramente visibili in questa produzione che punta ad arrivare su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC in una data non ancora nota.

I ragazzi di Steel City Interactive stanno pensando anche alla sostanza, oltre che all'aspetto: promettono infatti una gestione realistica dei danni e un'accurata riproduzione di movimenti e finte, sistemi messi a punto grazie alla collaborazione di boxeur professionisti. Di questo e tanto altro ve ne parliamo in maniera più approfondita nella Video Anteprima allegata in cima a questa notizia, buona visione!