eSports Boxing Club: il simulatore di pugilato next-gen si mostra con un trailer all'E3

Nel corso del Future Gaming Show 2021, Steel City Interactive ha presentato il suo nuovo simulatore di pugilato, eSports Boxing Club. Il gioco sportivo è atteso in Accesso Anticipato su PC ma arriverà in seguito anche su console.

ESBC è un "gioco di boxing next-gen" che punta ad un forte realismo, realizzato da zero con la consulenza della community dei pugili professionisti. Il gioco permetterà di vivere una carriera di successo, partendo dai ranghi amatoriali fino a diventare una star della disciplina sportiva e vincere il titolo mondiale.

Come evidenziato all'interno del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il gioco si basa su un sistema di movimento next-gen e tecnologicamente avanzato, nel mentre i modelli dei combattenti saranno realizzati con cura maniacale grazie al supporto di Scan Studio - Ten24. La modalità Campagna proporrà un ampio sistema di personalizzazione grazie al quale potrete dar vita al vostro alter ego, e per una maggiore autenticità troverete all'interno del gioco una serie di prodotti su licenza ufficiale. Dulcis in fundo, non mancherà nemmeno la telecronaca dei match a cura di Paul Dempsey di BT Sports, Johnny Nelson di Sky Sport, and Tom Grisham di DAZN.

eSports Boxing Club sarà pubblicato in Early Access su PC (via Steam) nel corso di quest'anno, ed arriverà in seguito nella sua versione definitiva anche su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Trovate ulteriori dettagli sulla pagina Steam del gioco.