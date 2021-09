Esports Business Day: Azerion sulle opportunità offerte dal gaming competitivo

Nell'ambito dell'Esports Business Day e delle iniziative promosse da Italian Exhibition Group e dall'Osservatorio Italiano Esports, Azerion ha partecipato all'evento e fornito una propria visione sul futuro del gaming competitivo e sulle opportunità offerte da questo settore in rapida ascesa.

La partecipazione alla prima edizione dell'Esports Business Day ha così dato modo ad Azerion, tech company attiva nel settore dei media e dell'intrattenimento, di discutere delle opportunità garantite dalla "brand gamification" e di sottolineare quali possano essere le leve di marketing su cui puntare per aumentare il coinvolgimento degli appassionati di videogiochi alle società interessate a promuoversi attraverso l'eSport.

L'evento si è tenuto nella cornice del Quartiere Fieristico di Rimini e ha fornito ad Azerion la vetrina mediatica e comunicativa ideale per interagire con gli operatori più importanti del settore. Nel guardare alle centinaia di milioni di persone che giocano online, i vertici di Azerion si interfacciano direttamente con gli inserzionisti e gli editori per fornire gli strumenti più utili per connettersi alla sempre più vasta platea di videogiocatori appassionati di eSport, e non solo.

Per l'occasione, Tommaso Zeppetella, Head of Gaming Advertising di Azerion, è intervenuto davanti al pubblico dell'Esports Business Day riminese per sottolineare come "tornare a partecipare ad un evento in presenza, dedicato al mondo del gaming e degli Esports, è stata un’occasione unica per dare valore alla nostra industry e mettere in luce i punti di forza della piattaforma Azerion".