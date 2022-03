Esports Business Days, in arrivo evento OIES per operatori nel gaming ed Esports

L’evento Esports Business Days torna nella seconda edizione riaffermandosi in Italia come punto di riferimento e di incontro per tutti coloro che sono interessati al mondo degli Esport. Quest’anno il focus verrà posto specialmente su masterclass e incontri importanti in stile TED, per operatori e appassionati.

Tante sono le novità di questa seconda edizione rispetto allo scorso anno: tra di esse, troviamo le masterclass formative sui digital assets che stanno rivoluzionando il mercato, come Blockchain, NFT e metaverso. L’evento ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti una panoramica sulle opportunità di business offerte da questo settore.

Nella cornice della Fiera di Rimini, il format, sviluppato dall’OIES insieme a Italian Exhibition Group, si presenta come un evento B2B dedicato agli operatori del gaming e degli Esports, con uno spiccato richiamo alle esigenze delle aziende. L’Osservatorio Italiano Esports conferma così il suo impegno nell’elevare gli standard qualitativi del settore Esports e Gaming in Italia.

L’evento Esports Business Days si terrà il 31 marzo presso il Quartiere Fieristico di Rimini e sarà ospitato in un’area dedicata all’interno ENADA, la principale fiera B2B del Sud Europa per l’industria del gaming e dell’amusement.

Come commentato dai fondatori di OIES Luigi Caputo ed Enrico Gelfi. “Sono passati solo 6 mesi dalla prima edizione dell’Esports Business Days, e ci troviamo di fronte a un settore che è già profondamente cambiato. Sono intervenuti nuovi trend che hanno rivoluzionato il sistema, che corre a una velocità impressionante. Per questo l’appuntamento dell’Esports Business Days diventa fondamentale per le aziende che operano nel settore, perché è un’occasione unica per comprendere i nuovi trend e stringere relazioni commerciali. Siamo entusiasti di fornire al mercato esportivo italiano un evento di questa portata, che rappresenta ormai un punto di riferimento”.

Ricordiamo, in conclusione, che in Italia sta tornando il Circuito Tormenta firmato Riot Games.