Esports Italy al via il 9 giugno a Busto Arsizio, nuovo evento in collaborazione con GEC

Reti S.p.A. è lieta di presentare Esports Italy, la prima manifestazione di carattere culturale e divulgativo completamente dedicata agli esports: l'evento si terrà il 9 giugno a Busto Arsizio, in collaborazione con GEC - Giochi Elettronici Competitivi.

La manifestazione si terrà presso il Campus Reti a Busto Arsizio (VA) a partire dalle ore 10:15. L’incontro si propone lo scopo educativo e divulgativo di introdurre un fenomeno e una disciplina ormai pienamente affermata in Nord America, in Asia e molto conosciuta a livello europeo, nonché in piena espansione nel nostro Paese.

Si tratta di un appuntamento imperdibile rivolto a Enti e Associazioni italiane dedicate agli esports, alle istituzioni, a coloro che operano nel settore dell’istruzione e della formazione, ai vendor, ai giocatori che si stanno affacciando alla pratica agonistica e naturalmente a tutte le figure professionali che ruotano intorno a questo mondo. La manifestazione si propone, attraverso le testimonianze di alcuni dei protagonisti del settore, di creare uno spazio aperto di discussione che stimoli il confronto su questo fenomeno che si avvia ad affermarsi come una disciplina agonistica a tutti gli effetti.

L’evento è stato nominato "Esports Italy" proprio con l’intento di sensibilizzare l’intero territorio sul fenomeno degli esports, settore definitivamente in forte crescita anche in Italia. GEC, settore sportivo di ASI dedicato ai videogiochi competitivi e agli sport elettronici, non sarebbe potuto certamente mancare all'appuntamento e parteciperà sia come partner dell’evento che come relatore, portando in dote la propria esperienza ottenuta sul campo negli ultimi anni.

L’ingresso è gratuito previa registrazione attraverso il seguente portale Eventbrite. Per informazioni riguardanti l’evento o il programma completo vi preghiamo di contattarci all’indirizzo email "info@esports-italy.it" o di telefonare al numero 0331 357688. I contenuti e l’agenda dei relatori sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento.

L’evento è organizzato da Reti S.p.A, azienda tecnologica che guarda al futuro mettendo in connessione tecnologia, persone e idee nella consapevolezza che in un sistema a rete il valore aggiunto è dato dalla condivisione e dalla circolazione delle conoscenze.