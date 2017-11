Esports Life: sta per debuttare il primo simulatore di "vita" eSport

sta ultimando i preparativi per il debutto di "". Il titolo è un simulatore di eSport, in cui i giocatori potranno assumere il ruolo di un appassionato di videogiochi amatoriali con l'obiettivo ultimo di diventare una stella dell'eSport. Il gioco uscirà il

Lo studio U-Play Online è uno studio indipendente con sede a Barcellona, già responsabile del titolo "Youtubers life" giunto addirittura tra i primi 100 best seller di Steam nel 2016.

Lo sviluppatore ha anche realizzato titoli come Striker Manager, Striker Soccer, Swipe Basketball e altri titoli che sono stati giocati da oltre 50.000.000 di utenti in tutto il mondo, sia su dispositivi mobili che su PC. Il simulatore consentirà a tutti di immergersi in un mondo virtuale e diventare la più grande stella dell'eSport. Il titolo può vantare licenze ufficiali dei team professionistici; i fan e i giocatori potranno firmare contratti per le squadre ufficiali e mostrare le loro abilità in titoli popolari FPS e MOBA.

Il titolo inizierà a casa, dove i giocatori - reali - avranno il compito fin troppo reale di organizzare la vita scolastica, sociale e professionale, bilanciandola con gli allenamenti per diventare una "leggenda" degli eSport. Pare che con Esports Life, inoltre, si potrà giungere a finire per "gestire il settore degli e-sport nel suo complesso".

L'elenco delle feature del titolo include: licenze dei club ufficiali; diverse discipline: FPS e MOBA; personalizzazione dei personaggi; trasmettere le partite in streaming; allenarsi duramente e gareggiare nei tornei; costruire relazioni e creare una squadra; firmare contratti con squadre professionistiche.

Questo si che è meta-videogioco, anzi, è una trama degna di Inception.