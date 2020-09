Esports Life Tycoon debutta su Steam ed è scontato del 20% al lancio

Il manageriale dedicato al settore esport esce dall'early access e approda su Steam con la versione 1.0. Se guardare gli altri giocare su Twitch non vi dà più il brivido di un tempo; se vi siete stancati di guardare i tornei online, non preoccuoatevi: Esport Life Tycoon debutta ufficialmente su Steam dopo un lungo periodo in Early Access.

Lo spin-off dedicato interamente al settore esport è opera dei creatori del bestseller Youtubers Life. Raiser Games e U-Play Online annunciano l'arrivo su Steam dell'aggiornamento alla versione 1.0. Il titolo lascerà l'accesso anticipato dopo un anno. Per celebrare il lancio, i giocatori di Steam possono acquistare Esports Life Tycoon al prezzo scontato di 11,99€ fino al 9 settembre. Dopodiché, il prezzo salirà a 19,99€.

Esports Life Tycoon è, molto semplicemente, un sim attraverso cui i giocatori creano, pianificano e gestiscono ogni aspetto del proprio team esport, facendosi strada nella competizione per diventare la migliore squadra del mondo sconfiggendo team leggendari come G2 Esports, Fnatic , TSM, PSG o Heretics. In qualità di manager, i giocatori dovranno prendersi cura della loro squadra allenando la loro squadra, consigliandoli, analizzando i loro avversari, affrontando ostacoli imprevisti, espandendo la Gaming house, partecipando a partite MOBA e molto altro.

"Con il lancio ufficiale di Esports Life Tycoon, i fan degli esport possono ora vivere la vita quotidiana delle loro squadre preferite divertendosi", afferma Samuel Asín, Game Producer di U-Play Online. "Riunire i giocatori e i loro idoli è l'essenza di questo franchise e, dopo aver approfondito l'universo degli influencer in Youtubers Life, è stato naturale per noi esplorare il moderno fenomeno degli esport".

L'aggiornamento della versione 1.0 introduce modifiche significative all'esperienza di base di Esports Life Tycoon. Ora, i giocatori dovranno tenere conto di aspetti più profondi come il morale del gruppo, la conoscenza dei rivali e le tattiche di squadra per avere successo nelle loro stagioni competitive. I cambiamenti dovrebbero avvicinare i giocatori alle loro controparti reali, simulando le carriere in modo più fedele.

Esports Life Tycoon presenta squadre di esport ufficiali: G2 Esports, Fnatic, Heretics, PSG e TSM! Esports Life Tycoon è disponibile anche su App Store e Google Play.