ESPORTS OUTLOOK 2020: UN ANNO DI ESPORTS IN ITALIA

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, presenta il primo Esports Outlook, un resoconto dell’ultimo anno di esports in Italia realizzato attraverso le voci dei soci che operano nel settore, come tournament organizer e team esports.

IIDEA per la prima volta in Italia mira ad accomunare i risultati ottenuti dagli operatori esports e nel 2021 questa iniziativa continuerà con cadenza trimestrale. Secondo l’ultimo Rapporto sugli esports in Italia nel 2020 gli esports hanno iniziato a consolidarsi in Italia con una fan base di circa 1.400.000 persone (+20% rispetto alla rilevazione precedente) che seguono eventi esports più volte a settimana e un bacino di avid fan di 466 mila persone (+33%) che seguono eventi esports quotidianamente.

I risultati ottenuti dagli operatori del settore nel 2020 crescono di pari passo con la crescita della fanbase, sempre più interessata alle dinamiche emergenti e alle collaborazioni nazionali, le quali hanno sicuramente contribuito al progressivo aumento di sostenitori.

“Il 2020 è stato un anno impegnativo per gli operatori del settore esports in Italia. La pandemia ci ha costretto a rivedere i nostri progetti, ma ci ha anche offerto nuove opportunità di visibilità e di business grazie alla crescente attenzione che il gaming competitivo ha saputo conquistarsi a vari livelli anche nel nostro paese”, ha commentato Federico Brambilla, Vicepresidente di IIDEA e rappresentante dei soci esports dell’Associazione. “Siamo quindi soddisfatti di chiudere l’anno con un insieme di risultati importanti per il settore nel suo complesso, come la trasformazione digitale di grandi eventi esports con reach di rilievo, successi competitivi per i team italiani a livello nazionale e internazionale e partnership con club sportivi e brand di primo piano. Tutto questo testimonia una nuova fase di sviluppo del nostro ecosistema e ci rende fiduciosi per un’ulteriore crescita nel 2021”.

PG Esports ha festeggiato per il PG Nationals di League of Legends più seguito di sempre (con una audience totale di 2.5 milioni di spettatori e 275.000 ore guardate), diventando il torneo italiano più visto di sempre su Twitch. Inoltre, il gruppo Amodei, editore del Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, ha recentemente annunciato l’acquisizione del 51% di PG Esports, operazione che sancisce l’entrata nel mondo del gaming del leader dell’editoria sportiva.

Grazie alla partnership di ProGaming Italia con FIGC, invece, si è voluta porre al centro la propria fanbase, la quale conta più di 30 milioni di tifosi. E' quindi stato possibile avviare una vera e propria start up, la quale ha portato alla creazione di una realtà innovativa ed unica nel mondo degli esport: la eNazionale TIMVISION di FIFA e PES, che a tutti gli effetti si è aggiunta alle altre Nazionali di calcio e creando, inoltre, una piattaforma digitale fatta di diversi touch points, contenuti ed eventi per l’ampia audience e comunità degli esport con l'obiettivo di entrare in contatto con le nuove generazioni ed allo stesso tempo fare in modo che i valori sportivi e culturali riescano a permeare questi target.

Ad oggi è un progetto di grande successo e di grandi prospettive visto con grande attenzione e molto apprezzamento dai principali stakeholder del mondo degli esport e del mondo del calcio e considerato da molti una vera e propria case history. Il 2020 è stato un anno di successi a livello competitivo per la scena esports del nostro paese.

MCES Italia è stato l’unico team italiano a qualificarsi per le finali mondiali di PUGB Mobile - RED BULL M.E.O season 3, che si terranno in Turchia a febbraio 2021. I Samsung Morning Stars hanno invece chiuso una stagione ricchissima di successi a livello italiano vincendo il PG Nationals sia su Rainbow Six Siege che su League of Legends, impresa mai riuscita a nessuno da quando esistono le due competizioni, e guadagnando l’accesso all’European Masters.

In corso d’anno sono stati inoltre siglati alcuni accordi strategici con importanti club calcistici. QLASH ha stretto una partnership con l’AC Milan, per collaborare a livello di brand e di sviluppo commerciale e creare sinergie per coinvolgere le due fanbase e aumentare le opportunità di business per entrambe le realtà. Outplayed Gaming continuerà invece a supportare l’Hellas Verona per il secondo anno consecutivo, sulla scia dell’ottima stagione d’esordio e dei risultati positivi raggiunti dai gialloblu virtuali, dalla vittoria di un ‘Waiting for eSerie A’ su eFootball PES 2020, agli ottimi risultati del Verona Pro Club e fino ai diversi piazzamenti di rilievo nei numerosi tornei nazionali e internazionali.

Sempre sul fronte delle partnership, questa volta con importanti brand endemici e non endemici, NLE ha iniziato a collaborare con Lenovo per un supporto a 360° gradi, che prevede l'utilizzo dei prodotti Lenovo Legion da parte dei player del team e l'allestimento della Gaming House con prodotti e grafiche Lenovo. Nel 2021 i prodotti verranno utilizzati in tutti gli eventi, oltre a unire un'attività di influencer marketing per presentare e lanciare sul mercato le novità targate Lenovo Legion. Exeed è stato invece scelto da Adidas per il lancio della nuova scarpa ZX. Il team esports, già sponsorizzato dal celebre marchio, è stato protagonista di Adidas Gaming Hub powered by Exeed, tre giorni di eventi streaming con i suoi player e talent. Più profonda, infine, la trasformazione di HSL Esports, che nel corso dell’anno ha iniziato un processo di trasformazione da team a società di servizi esports.

Il 2020 è stato un anno molto importante anche per il programma esports dell’Associazione, che ha organizzato in partnership con ProGaming Italia la prima edizione di Round One, il primo evento business internazionale dedicato agli operatori del settore esports, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del business, promuovere la professionalizzazione degli operatori e dare visibilità al settore verso media e istituzioni. La prima edizione digitale, prodotta all’interno della magnifica location del Centro Congressi di Riva del Garda, ha visto la partecipazione di 15 aziende nazionali e internazionali del calibro di Riot Games, Fnatic, Team Vitality, Astralis, ESL, FIGC, F.C. Internazionale e tanti altri.

L’evento ha inoltre ospitato la cerimonia degli Italian Esports Awards (IEA), il premio promosso da IIDEA per celebrare i protagonisti del mondo degli esports che quest’anno ha assegnato cinque statuette a Team QLASH come Best Italian Team, a Riccardo “Reynor” Romiti come Best Italian Player, a Giorgio “POW3R” Calandrelli come Best Italian Content Creator, a Simone “Akira” Trimarchi come Best Italian Caster e infine a League of Legends Esports Game of the Year.

L’Associazione ha infine lanciato Play for Kids, un’iniziativa speciale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di Gold for Kids, un progetto di Fondazione Umberto Veronesi a supporto della ricerca sui tumori pediatrici. Una 8 in giorni in collaborazione con Milan Games Week, QLASH, Exeed e Samsung Morning Stars, attraverso la quale diversi streamer e influencer hanno sensibilizzato il loro pubblico sull’importanza della causa e di effettuare delle donazioni.