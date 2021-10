Esports Summit 2021 dallo Stadio Olimpico: tutti i dettagli sull'evento di novembre

Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma, il 17 e 18 novembre si terrà l'Esports Summit 2021, il primo evento italiano dedicato all'industria del gaming competitivo organizzato da Mkers e Social Media Soccer.

Nata con lo scopo di coinvolgere le istituzioni, i publisher e gli altri attori dell'industria dell'intrattenimento e del marketing per illustrare le enormi potenzialità (commerciali e non solo) del gaming competitivo e dell'ecosistema eSport, l'evento di metà novembre sarà un'occasione di incontro e di scambio di idee tra stakeholders e addetti al settore.

Il tema portante dell'edizione 2021 di Esports Summit sarà perciò quello dell'importanza del gaming competitivo e della conoscenza delle infinite sfaccettature che lo caratterizzano sia in Italia che a livello globale. Durante l'evento verrà dato spazio anche a temi di importanza sociale come la sostenibilità, l'educazione e l'inclusione, tutti fattori che concorrono a fornire a chi si avvicina solo adesso a questo ambiente degli strumenti utili per conoscere i valori abbracciati dalla cultura videoludica. L'intera manifestazione si terrà in versione ibrida, consentendone la fruizione dei contenuti sia fisicamente che in live streaming.

Il 17 novembre, presso la Gaming House di Mkers, si terranno gli Esports Summit Awards, una cerimonia che premierà i migliori team e pro player del panorama europeo del gaming competitivo. L'evento, con premiazione degli Easter eGG, si terrà presso la cornice dello stand Gaming House allestito in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. L'evento della sera del 17 novembre verrà presentato da Emilio Cozzi, tra i più apprezzati divulgatori italiani di eSport, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch di Everyeye.it per tutti coloro che non potranno accedere alla Venue.

Le categorie di premi riconosciuti dagli Easter eGG saranno:

Best European Esport Team , la quale premierà i migliori risultati competitivi ottenuti nell’ultima stagione, l’efficacia e la reach della propria comunicazione, le attivazioni svolte durante l’ultimo anno, la crescita in termini numerici e l’impatto sul mercato di riferimento

, la quale premierà i migliori risultati competitivi ottenuti nell’ultima stagione, l’efficacia e la reach della propria comunicazione, le attivazioni svolte durante l’ultimo anno, la crescita in termini numerici e l’impatto sul mercato di riferimento Best European FPS Player, Best European Moba Player, Best European Sport Player , che celebrerà i risultati competitivi ottenuti nel corso dell’anno, la comunicazione proposta sui propri canali, la crescita e la percezione della propria fanbase

, che celebrerà i risultati competitivi ottenuti nel corso dell’anno, la comunicazione proposta sui propri canali, la crescita e la percezione della propria fanbase Best Competitive Event , pensata per esaltare il miglior evento in termini di partecipazione rispetto al target di riferimento, di qualità ed organizzazione e caratura dei partner coinvolti

, pensata per esaltare il miglior evento in termini di partecipazione rispetto al target di riferimento, di qualità ed organizzazione e caratura dei partner coinvolti Best Activation: costruita per valutare l’impatto di un’attivazione sul mercato Esport, considerando il numero di prodotti offerti e il livello di percezione del target di riferimento

Appuntamento al 17 e 18 novembre, quindi, per assistere all'Esports Summit 2021 e agli Esports Summit Awards sul nostro canale Twitch!