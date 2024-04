Esports World Cup: in Arabia Saudita un evento con un montepremi che ti cambia la vita

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia particolarmente importante per quello che riguarda il panorama esportivo, dal momento che la prossima estate si terrà un evento di proporzioni considerevoli. Stiamo parlando dell'Esports World Cup.

Esports World Cup Foundation ha infatti annunciato che nel corso dell'estate 2024 si terrà a Riyadh (Arabia Saudita) l'evento che consisterà in più di venti competizioni e metterà in palio un montepremi impressionante: stiamo parlando di una cifra superiore ai 60 milioni di dollari, che sottolinea le dimensioni dell'investimento che la Esports World Cup Foundation sta facendo per il futuro delle competizioni videoludiche.

Fra le peculiarità dell'evento troviamo sicuramente la Club Championship, un formato che prevede la partecipazione di varie squadre in competizioni che riguardano più videogiochi ed assegnerà un premio complessivo di 20 milioni di dollari ai 16 team che riusciranno a distinguersi. Se circa un terzo del montepremi totale sarà dedicato al Club Championship, la restante cifra verrà divisa in più categorie: parte della somma verrà indirizzata ai vincitori, un'altra a chi riuscirà a qualificarsi e un'altra ancora ai giocatori che si metteranno in mostra per le incredibili abilità, ossia gli MVP.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi che faranno parte delle competizioni:

Apex Legends

Counter-Strike 2

DOTA 2

EA Sports FC 24

Fortnite Capitolo 5

Garena Free Fire

Honor of Kings

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Overwatch 2

PlayerUnknown's Battleground

PUBG Mobile

Tom Clancy’s Rainbow 6 Siege

ESL R1

Rocket League

Starcraft 2

Street Fighter 6

Teamfight Tactics

Tekken 8

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'evento, ma visto che non è così lontano ci aspettiamo novità importanti già nelle prossime settimane. Insomma, per scoprire quando si terrà l'evento, come guardarlo e come partecipare bisognerà attendere ancora un po'.

