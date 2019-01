Esports1: in Germania l'esport va in televisione con un canale dedicato

Sport1, emittente sportiva tedesca, ha annunciato il debutto del primo canale dedicato all'esport: eSports1. Il nuovo canale fornirà la copertura per gli eventi ESL come parte di un nuovo accordo di licenza di durata biennale.

L'emittente ha iniziato a coprire gli esport già nel 2015, con contenuti scritti sul sito ufficiale e ora la partnership con ESL ha in previsione di lanciare il canale pay-TV dedicato al gaming competitivo il prossimo 24 gennaio.

Il canale fornirà una copertura 24/7 sugli esport, inclusi copertura in diretta e contenuti dedicati e mirati, anche prodotti internamente. Il canale trasmetterà i tornei di League of Legends, Dota 2 e Clash Royale (trasmetterà il mondiale del Red Bull M.E.O. powered by ESL) e sarà disponibile in Germania, Austria e Svizzera.

eSports1 porterà in televisione tutti gli eventi ESL One Dota 2 tra cui l'ESL One Katowice (22-24 febbraio), l'ESL One Mumbai (19-21 aprile) e l'ESL One Birmingham (31 maggio-luglio). La dirigenza ha in previsione, inoltre, di trasmettere almeno 1.200 ore di tornei, tra cui i titoli già citati e Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch e FIFA 19.