L'ESRB ha chiesto alla FTC di poter usare tecnologie per il riconoscimento facciale

L'Entertainment Software Rating Board si è rivolto alla Federal Trade Commission, lo stesso ente regolatore che ha affrontato Microsoft in tribunale riguardo alla questione Activision, per chiedere il permesso di utilizzare tecnologie di riconoscimento facciale in ambito videoludico.

L'ESRB, che si occupa della classificazione dei videogiochi negli USA, ha richiesto l'approvazione insieme a Yoti Ltd., creatori della tecnologia di scansione facciale, e SuperAwesome Ltd., un servizio di proprietà di Epic Games che fornisce una piattaforma per la gestione del permesso dei genitori. Se dovesse ricevere la benedizione della FTC, vorrà dire che le tecnologie in questione soddisferebbero i requisiti legali per ottenere il permesso dei genitori prima di raccogliere le informazioni personali dei bambini.

La tecnologia di stima dell'età di Yoti può rilevare l'età di una persona dalle sue caratteristiche facciali. L'operazione coinvolge lo scatto di un selfie che il sistema verifica per assicurarsi che sia il volto della persona reale, non un falso o una fotografia. Una volta verificata, la scansione del volto viene elaborata, viene fornita una stima dell'età e la foto viene eliminata. Servizi come Instagram e Facebook Dating, l'app per la condivisione di foto e video di Meta, utilizzano questa tecnologia per stimare se gli utenti abbiano più o meno 18 anni. SuperAwesome utilizza questo metodo per verificare che un adulto stia fornendo l'autorizzazione per conto di un minore, secondo la domanda di approvazione.



La FTC ha chiesto un feedback pubblico sul metodo suggerito per aiutare i commissari a decidere se approvarlo o meno. L'avviso chiede suggerimenti su come garantire che la persona che fornisce il consenso sia effettivamente il genitore del bambino, se la raccolta dei dati facciali rappresenta un rischio e la possibilità che la tecnologia calcoli erroneamente l'età per determinati gruppi demografici.