ESRB: scansione facciale per verificare i requisiti di età degli utenti

L'ESRB, acronimo di Entertainment Software Ratings Board è un ente regolatore che assegna un'età minima da rispettare quando si prova un determinato videogioco. Per assicurarsi che sia rispettata, sta ora pensando d'introdurre un sistema di scansione facciale dell'utente.

In particolare, il giocatore dovrebbe utilizzare il proprio dispositivo mobile per avere l'accesso ai contenuti del gioco in questione, per esempio un prodotto dal target maturo, che nel caso di noi europei corrisponderebbe a PEGI 18.

L'iniziativa nasce dall'incrocio delle vedute di tre aziende: ESRB, Super Awesome (un'azienda sussidiaria di Epic Games) e Yoti, un'azienda specializzata in prodotti per l'identità digitale. L'obiettivo, naturalmente, sarebbe quello di impedire ai più giovani di avere accesso a videogiochi non adatti per la loro età.



La procedura completa prevedrebbe di scattarsi una foto, consentire al sistema di verificare che nella cornice è presente un volto umano e infine caricare l'immagine, che verrebbe trasmessa tramite un algoritmo a Yoti per la verifica.

Il progetto è stato rivelato mediante una lettera da parte della ESRB alla FTC (Federal Trade Commission), un organo ben noto alle cronache videoludiche per il suo ruolo attivo nelle cause legate al processo di acquisizione Activision da parte di Microsoft.

Nel documento di ben 38 pagine emerge anche la questione privacy, ragion per cui viene precisato che tutte le immagini raccolte da Yoti saranno immediatamente e permanentemente cancellate dal database dell'azienda e che dunque non c'è rischio alcuno in termini di protezione de dati personali.

Per il momento, la FTC non si è ancora espressa, ma avrà tempo fino al 21 Agosto per determinare se e come procedere sulla questione.