Essays on Empathy: il nuovo gioco di Devolver Digital dagli autori di The Red Strings Club

Devolver Digital aveva anticipato l'annuncio di un nuovo gioco sui social, si pensava ad una presentazione nel corso dello State of Play del 29 aprile ma così non è stato e il publisher ha annunciato Essays on Empathy tramite i propri canali social nelle scorse ore.

Essays on Empathy è il nuovo gioco di Deconstructeam, studio noto per aver prodotto Gods Will Be Watching e The Red Strings Club, il progetto viene descritto come "una compilation di minigiochi ed esperienze basate sulla vita" e sarà disponibile su PC (via Steam) dal 18 maggio.

Ma cosa propone esattamente Essays on Empathy? 10 esperienze basate sulla vita, con un gameplay diversificato e un cast di personaggi molto variegato, non mancheranno sketch e gag divertenti alternate a momenti più introspettivi e delicati, per permettere al giocatore di sperimentare un vastissimo ventaglio di emozioni.

Devolver Digital parla di "oltre cinque ore di gioco con oltre due ore di musiche originali prodotte da Paula Ruiz (aka fingerspi)" per quello che si presenta come un progetto assolutamente unico e certamente molto diverso dal solito, anche per un publisher abituato alle sperimentazioni come Devolver.

L'uscita è prevista per il prossimo mese di maggio solo su PC, al momento non sono state annunciate versioni per console o piattaforme mobile.