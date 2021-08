Estate, tempo di una nuova console per videogiochi! Risparmia con l'usato di Gamelife

Gamelife, la catena del gruppo Cidiverte dedicata al mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento, propone una selezione di console usate a prezzi ridotti, per non rinunciare al divertimento anche in vacanza, risparmiando.

Sul sito di Gamelife potete scegliere la vostra console usata, tra le piattaforme disponibili a prezzo ridotto troviamo Xbox One X a 250 euro, PS4 Slim 500 GB a 220 e PlayStation 4 PRO 1TB a 280 euro. Disponibili anche Nintendo Switch Day One Edition a 280 euro e Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) a 170 euro.



Bene evidenziate sul sito anche le valutazioni per il ritiro dell'usato tramite il programma BuyBack: dando indietro PS4 PRO Gamma 1TB otterrete 170 euro, PS4 Slim 500 GB (Chassis F) viene valutata 170 euro mentre Nintendo Switch Lite viene ritata a 100 euro, per Xbox One X otterrete 140 euro mentre una Nintendo Switch Versione 2017 vale 150 euro.



Con BuyBack vendi il tuo usato a Gamelife con il 100% della valutazione in credito da spendere in negozio o il 70% in cash con addebito su bonifico bancario. Fino al 31 agosto avrai il 90% della valutazione cash, una promozione valida solamente fino alla fine di questo mese, dal primo settembre si tornerà alla normale quota del 70%.