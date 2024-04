Un'estate all'insegna delle World Premiere: fermi tutti, torna il Future Games Show!

Non bastassero gli annunci del Future Games Show Spring Showcase 2024, questa estate ci sarà spazio per un nuovo e, se possibile, ancora più importante spettacolo videoludico pieno di anticipazioni e World Premiere.

Il prossimo appuntamento mediatico approntato dalla macchina organizzativa del Future Games Show vedrà la partecipazione di oltre 40 team di sviluppo, ciascuno dei quali alzerà il sipario sui propri progetti mostrando dei filmati dimostrativi e dei teaser trailer.

Il Summer Showcase 2024 targato FGS si terrà sabato 8 giugno e ci permetterà di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dalle decine di software house che saliranno idealmente sul palco per svelare al pubblico i prossimi titoli in arrivo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Tra le World Premiere promesseci dagli organizzatori dell'evento ci sarà spazio sia per approfondimenti di videogiochi già annunciati che per Reveal Trailer di titoli non ancora presentati al grande pubblico. Ma non è tutto.

Al già nutrito elenco di eventi videoludici estivi andrà ad aggiungersi anche un altro Showcase previsto dai curatori del Future Games Show per il 22 agosto, anche qui con tantissime World Premiere tra video gameplay, teaser e filmati in cinematica.

