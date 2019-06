L'estate di Pokemon GO all'insegna di Pokemon Leggendari e non solo!

I mesi estivi si preannunciano ricchi di eventi interessanti per gli Allenatori di Pokemon GO, con novità in arrivo in termini di premi per le ricerche sul campo e raid EX.

Niantic ha infatti reso noto che nel periodo compreso tra le ore 22:00 del 1 luglio e sino alle ore 22:00 del 1 settembre 2019, gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno incappare in alcune creature leggendarie nel corso delle scoperte straordinarie. In particolare, sarà possibile imbattersi in:

Latios e Latias , Pokemon Leggendari di tipo Drago/Psico introdotti con la terza generazione di creature Game Freak;

e , Pokemon Leggendari di tipo Drago/Psico introdotti con la terza generazione di creature Game Freak; Groudon , Pokemon Leggendario di tipo Terra;

, Pokemon Leggendario di tipo Terra; Kyogre, Pokemon Leggendario di tipo Acqua;

Ma non solo: nel corso delle ricerche sul campo, gli Allenatori potranno veder apparire uno, che potrebbe fare la sua apparizione anche in forma cromatica/shiny.

Altra novità interessante coinvolge inoltre i Raid EX. A partire delle ore 17:00 di domenica 23 giugno, gli Allenatori che otterranno un biglietto per questi ultimi avranno l'opportunità di incontrare nei raid EX il Pokemon Deoxys, nella sua Forma Velocità.



Insomma, un ampio numero di eventi speciali attendono gli Allenatori di Pokemon GO nel corso dei prossimi mesi. Vi ricordiamo inoltre che grazie al successo delle sfide globali, Niantic ha attivato alcuni bonus speciali e annunciato l'arrivo di Raikou nei Raid, il tutto per un periodo di tempo limitato.