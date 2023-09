Estate da sogno per Macko Esports: primo team italiano in Top 4 agli EMEA Masters Summer

A distanza di qualche settimana dagli EMEA Masters 2023, durante i quali i Macko Esports si sono aggiudicati la quarta posizione, il team competitivo ha pubblicato un breve vlog nel quale ha commentato l'ottimo risultato raggiunto.

Come si può ascoltare dalle parole dei ragazzi del team esportivo, il traguardo in questione è davvero importante ed apre la strada ad altri risultati di questo tipo che saranno possibili solo grazie alle abilità e alla determinazione della squadra. Per chi non lo sapesse, i Macko Esports sono stati i primi giocatori di una squadra italiana ad aver raggiunto la Top 8 per due volte di fila, le semifinali e la Top 4. Si tratta anche del primo team proveniente da una ERL minore a non aver subito sconfitte ai gruppi, fattore da non sottovalutare.



Nel VLOG non manca nemmeno qualche piccola ma importante riflessione sugli errori commessi durante i match, i quali avrebbero consentito ai Macko di arrivare sul podio. Insomma, la partecipazione agli EMEA Masters 2023 è stata cruciale per la crescita del team ed è chiaro che c'è grande entusiasmo per ciò che verrà. Prima di lasciarvi al video con i commenti dei ragazzi sull'esito dell'evento competitivo, vi ricordiamo che in calce alla notizia trovate anche un reel con le azioni più importanti dei Macko Esports agli EMEA Masters.

