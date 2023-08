Estate da sogno per i Macko: la squadra italiana vola in semifinale agli EMEA Masters!

Macko Esports nella storia: la squadra con sede a Monopoli continua la sua cavalcata agli EMEA Masters Summer 2023 raggiungendo le semifinali del torneo europeo dopo una ottima prestazione ai quarti di finale.

Dopo aver trionfato Macko al PG Nationals Summer Split 2023, continua l'estate da sogno dei Macko: dopo aver superato i Group Stage agli EMEA Masters Summer 2023 la squadra si qualifica per i quarti di finale e con ottime prestazioni supera anche questa fase del torno volando in semifinale contro il team spagnolo Movistar Riders. Le semifinali sono in programma nelle giornate di giovedì 31 agosto e sabato 1 settembre, appuntamento questo piuttosto importante in vista della Grand Final dell'8 settembre.

Potete guardare le partite dei Macko Esports agli EMEA Masters sul canale Twitch PG Esports LOL, inoltr ricordatevi di seguire Macko Esports su Instagram e sul sito ufficiale per essere sempre aggiornati sui risultati e le prossime partite della squadra.



Quella del 2023 è una estate che i Macko non dimenticheranno tanto facilmente, iniziata aggiudicandosi il titolo di campioni italiani al PG Nats Summer Split 2023 e continuata con successo agli EMEA Masters, riuscendo a tenere testa ai migliori team europei e ai favoriti campioni di Francia, i Karmine Corps. Non ci resta che attendere le prossime gare per scoprire se la squadra pugliese riuscirà a confermare le ottime performance di queste ultime settimane.