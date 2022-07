Estate torrida? Attenti a non far surriscaldare Switch!, dice Nintendo

Con le temperature che continuano a salire, i dispositivi tecnologici vengono messi a dura prova. Ne sanno qualcosa i giapponesi, che hanno ricevuto consigli direttamente dalla casa di Kyoto su come proteggere la propria Nintendo Switch

Attraverso un messaggio condiviso sul proprio profilo Twitter ufficiale, la compagnia nipponica ha invitato tutti gli utenti a utilizzare la propria console in luoghi freschi, in cui la temperatura sia possibilmente inferiore ai 35 gradi Celsius. Un altro consiglio molto importante di Nintendo è poi quello di non ostruire il sistema di ventilazione del dispositivo, così da permettere a Switch di mantenere una temperatura adeguata attraverso una corretta circolazione dell'aria.

Continuando a parlare della console, i dati di vendita del mese scorso nel Regno Unito hanno fatto registrare un aumento della richiesta di Nintendo Switch pari al 24%. In generale il settore videoludico è cresciuto tanto in terra inglese di recente, anche lato software: i videogiochi venduti a giugno sono stati ben 2.5 milioni.



Allora perchè non accrescere il vostro backlog? Vi abbiamo proposto un approfondimento riguardante i giochi Nintendo Switch in offerta per il Prime Day di Amazon. Tra le vare offerte è possibile trovare giochi del calibro di Crash Bandicoot 4 e Mario Strikers Battle Leafue Football.