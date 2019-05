L'estensione Twitch di RAGE 2 faciliterà la rianimazione dell'eroe

Dopo aver confrontato le mappe di Rage 2 e Just Cause 4 per illustrarne le differenze, Tim Willits di id Software svela ai microfoni di GameSpot le funzionalità ingame ottenibili da parte di chi effettuerà lo streaming del titolo su Twitch.

Il boss di id Software ha infatti spiegato di aver voluto "integrare l'estensione Twitch nel nostro gioco per cercare di incoraggiare lo streaming. Gli streaming dei videogiochi open world non sono poi così diffusi come si potrebbe pensare, e così abbiamo pensato che per la natura stessa del gameplay di RAGE 2, e per le cose divertenti che abbiamo aggiunto, faremo felici molti streamer".

L'estensione Twitch di RAGE 2 introdurrà nell'esperienza di gioco dell'FPS a mondo aperto di Bethesda alcune funzionalità inedite: chi giocherà in streaming potrà ricevere un aiuto da parte degli spettatori. Se questi ultimi assisteranno all'abbattimento di Walker, infatti, potranno tentare di riportarlo in vita con il minigioco di un defibrillatore: il quantitativo di salute recuperato dall'eroe sarà determinato dal numero di utenti che, partecipando allo streaming e utilizzando l'apposita estensione, vorranno "contribuire alla causa".

Un'altra funzione dell'estensione Twitch di RAGE 2 consisterà nel rinominare i partecipanti delle gare ingame con il nickname degli spettatori. In base alla popolarità di questa estensione, Tim Willits promette di arricchirla di contenuti attraverso aggiornamenti post-lancio che comprenderanno, ad esempio, dei premi per gli spettatori e per gli streamer.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, ricordiamo a chi ci segue che il lancio di RAGE 2 è previsto per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.