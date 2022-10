Eternal Kingdom gratis su PC, PS4 e PS5: l'MMORPG di Yoshitaka Amano è disponibile

Mentre Final Fantasy XVI è ormai completamente giocabile dal team di Square Enix, l'illustratore Yoshitaka Amano appone la sua firma su di una nuova IP: Eternal Kingdom: Battle Peak.

Il celebre autore nipponico ha infatti rivestito il ruolo di character design per il nuovo MMORPG, che quest'oggi - martedì 25 ottobre 2022 - raggiunge ufficialmente il mercato videoludico. Sviluppato ed edito dal team di Asobimo, Eternal Kingdom: Battle Peak è distribuito in formato free to play e può dunque essere aggiunto alla propria collezione senza alcun tipo di costo.

Di seguito, vi riportiamo il link per procedere con il download gratuito della versione PlayStation 4 e PlayStation 5 del free to play:

Oltre che su console, Eternal Kingdom: Battle Peak può essere giocato gratuitamente anche su, ma esclusivamente tramite download dal sito ufficiale del gioco:Con un immaginario di stampo fantasy, la produzione di Asobimo invita gli appassionati del genere ad esplorare un nuovo e vasto mondo virtuale, all'interno del quale dedicarsi ad un'ampia selezione di avventure e attività. Nel nuovo MMORPG,possono condividere l'esperienza videoludica, anche in modalità PvP.

Nel corso del 2022, Eternal Kingdom: Battle Peak dovrebbe divenire disponibile su PC anche tramite Steam, oltre che su dispositivi mobile, sia in versione iOS sia Android. Al momento, tuttavia, manca una data di lancio precisa per i diversi porting dell'MMORPG.