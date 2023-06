Été, il gameplay si mostra ai Day of the Devs: un intero mondo da dipingere

Dopo l'annuncio della finestra di lancio di Cocoon, i Day of the Devs tornano a proporre un'avventura videoludica dai toni rilassati, con il reveal di Été.

Il titolo del gioco - "estate" in lingua francese - si riferisce a un'ambiziosa vacanza estiva, che ha portato un pittore in cerca di ispirazione in direzione di Montréal. La città canadese, ricreata in-game dagli sviluppatori di Impossible Studios, si presenta come una tela bianca, da colmare di colori. Tra una strada e un palazzo, ridare vita alla metropoli consente al protagonista di accumulare ricordi e immagini. Tutti questi elementi potranno poi essere utilizzati per dare vita a quadri completamente nuovi, da realizzare nello studio canadese del pittore.

Esplorando gli angoli più nascosti di Montréal, il nostro artista può inoltre fare la conoscenza di altri creativi. Tra fotografi e pianisti, la città inizia a veder nascere una nuova comunità di sognatori, pronti a condividere i propri segreti l'uno con l'altro. Per presentare questa avventura videoludica dai toni delicati, il team di Impossible Studios ha pubblicato un primo trailer di Été, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Per il momento, pochi dettagli sul lancio del gioco, che troverà spazio su PC agli inizi del 2024. Dall'evento estivo, arriva inoltre il primo trailer di Hauntii.