Eternal Darkness: c'è ancora speranza per un sequel? Nintendo rinnova il marchio

Ennesimo rinnovo per l'utilizzo del marchio per Eternal Darkness da parte di Nintendo, che dopo aver rinnovato i diritti di sfruttamento alla fine dello scorso novembre, registra ora un nuovo trademark internazionale.

Il marchio Eternal Darkness è stato rinnovato in moltissimi paesi (tra cui Nord America e Gran Bretagna) e per la prima volta in assoluto in Giappone, dove il nome risulta ora registrato e di proprietà di Nintendo of Japan. Da tempo si parla di un possibile ritorno del gioco (uscito su GameCube nel lontano 2002) ma nonostante i tanti rumor la compagnia non ha mai annunciato un remake, una remaster o un sequel di uno dei giochi horror più apprezzati degli anni 2000, purtroppo non premiato da un buon successo commerciale.

La registrazione del trademark non vuol dire che l'azienda sia effettivamente interessata a produrre un nuovo progetto con questo nome, certamente però indica la volontà di non voler abbandonare i diritti di sfruttamento sul marchio. Vedremo davvero un sequel di Eternal Darkness, magari su Switch? Al momento tutto tace, negli anni scorsi c'è chi ha provato a sviluppare un seguito spirituale di

Sanity's Requiem denominato Shadow of the Eternals, la campagna Kickstarter non ha raggiunto il suo obiettivo e il progetto è stato abbandonato.