Eternal Darkness per GameCube: un viaggio nella follia in My Generation Ep.11

Nato come progetto per Nintendo 64, Eternal Darkness è uscito poi su GameCube dopo una lunga e travagliata gestazione, riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica. Da allora però il franchise è stato messo in pausa e in tutti questi anni non abbiamo mai visto un sequel, un remake o un reboot...

Pubblicato nel 2002 in esclusiva su GameCube dopo una fase di sviluppo resa ancora più complicata dalle modifiche operate in sede di progettazione per modificarne il canovaccio narrativo sull'onda dello shock causato dall'attentato alle Torri Gemelle (e al Pentagono) avvenuto l'11 settembre del 2001, l'avventura a tinte oscure di Silicon Knights ha così scritto una delle pagine più controverse della storia videoludica del GameCube.

Sanity's Requiem, infatti, attingeva a piene mani dalle atmosfere tipiche dei romanzi di scrittori come Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft: al maestro dell'incubo e al suo Ciclo di Cthulhu troviamo ad esempio dei continui rimandi nella trama e nelle dinamiche di gameplay confezionate dagli autori canadesi, specie nella Barra della Sanità Mentale che determina il destino della protagonista.

