Eternal Darkness: Nightdive ha proposto la remaster a Nintendo, senza successo

Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios, ha rivelato di aver proposto nel corso di questi anni a Nintendo una serie di rimasterizzazioni di vecchi titoli da portare su Switch. Sfortunatamente, lo software house che si è occupata di Turok Remastered, non ha ancora avuto successo in queste trattative con la casa di Kyoto.

Intervenuto in una discussione con il noto insider Shpeshal Nick, Kick ha confermato come Nintendo sia particolarmente riluttante ad affidare le sue produzioni agli studi third-party, motivo per cui la compagnia si è spesso dimostrata inflessibile anche con chi ha cercato di rielaborare senza autorizzazione i suoi vecchi titoli.

L'estrema prudenza di Nintendo nella gestione dei suoi giochi ha portato al rifiuto di una versione rimasterizzata di Eternal Darkness, l'horror psicologico uscito originariamente su GameCube nel 2002. Nightdive Studios si è proposta anche di lavorare ad altri titoli non citati, ma in tutti i casi è arrivato il no della casa di Kyoto.

"Abbiamo discusso con Nintendo nel corso degli anni sulla rimasterizzazione di alcuni dei loro giochi e loro hanno sempre timore di lavorare con sviluppatori di terze parti anche dopo che Nightdive Studio ha pubblicato i primi giochi N64 sulla loro piattaforma", recita il tweet di Stephen Kick. "Eternal Darkness è il numero 1 nella mia lista", ha quindi aggiunto.

Nintendo ha rinnovato il marchio di Eternal Darkness nel 2020 ma al momento non sembra ci siano grandi speranze di assistere ad un ritorno sulle scene dell'horror originariamente sviluppato da Silicon Knights. In passato sono stati avviati i lavori sul sequel spirituale Shadow of the Eternal, ma il progetto nato su Kickstarter non ha raggiunto gli obiettivi prefissi ed è stato infine abbandonato.