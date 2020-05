Eternal Hope, tra amore e Studio Ghibli: il puzzle platform ha una data d'uscita

L'estate videoludica si prepara ad accogliere Eternal Hope, un intrigante puzzle platform che punta ad offrire un'esperienza emotivamente intensa, in cui si mescolino speranza e amore.

A dar forma alla produzione è il team di Doublehit Games, che lo definisce come il proprio progetto più ambizioso. La software house indipendente afferma di aver plasmato il mondo di gioco ispirandosi allo stile artistico che ha reso indimenticabile la storia trentennale dello Studio Ghibli, noto in tutto il mondo per le proprie pellicole d'animazione, da i classici Totoro e La Città Incantata ai più recenti Si Alza il Vento e lo struggente La Storia della Principessa Splendente.

Nei panni del protagonista Ti'bi, il giocatore dovrà affrontare un viaggio attraverso le dimensioni per salvare l'anima della propria amata. Perduta la propria compagna, il ragazzo è pronto ad affrontare le insidie dello Shadow World, un mondo dalle caratteristiche simili al Purgatorio. Affrontando molteplici enigmi, Ti'bi avanzerà lungo un percorso di insidie misteri, trovando amici, ma anche nemici, lungo la propria strada. Per proseguire il suo cammino, il giocatore potrà fare affidamento sulla propria capacità di viaggiare tra le dimensioni, affrontando demoni sia esteriori sia interiori.



Eternal Hope arriva su Steam il prossimo 6 agosto, mentre una versione Xbox One sarà pubblicata in un secondo momento nel corso del 2020. In apertura a questa news potete visionarne il trailer di annuncio.