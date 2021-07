Eternal: il kolossal MMORPG arriva gratis su PS4 e PS5 in Giappone.Uscirà anche in Europa?

Forti dell'enorme successo ottenuto dalle versioni per sistemi mobile iOS e Android e dalla trasposizione PC di Eternal MMORPG, gli sviluppatori di Asobimo si accingono a lanciare in Giappone i porting PS4 e PlayStation 5 del loro gioco di ruolo multiplayer.

Disponibile dall'ottobre dello scorso anno su PC e da dicembre su tablet e smartphone, Eternal MMORPG è diventato presto uno dei GDR multiplayer più giocati dall'utenza giapponese, rimanendo in pianta stabile nella classifica dei videogiochi più scaricati in questi mesi su App Store e Google Play.

Il team di Asobimo fissa per il 19 luglio l'arrivo in Giappone delle versioni PS4 e PlayStation 5 di Eternal MMORPG: entrambi i porting saranno su server separati dalle edizioni già disponibili, in virtù degli interventi compiuti dagli sviluppatori nipponici per rielaborare l'interfaccia, riprogettare il sistema di combattimento, migliorare il comparto grafico e aumentare il framerate.

Come spesso avviene in questi casi, il successo di queste nuove versioni determinerà il destino dell'eventuale arrivo in Occidente di Eternal MMORPG, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. In attesa di saperne di più, vi lasciamo al video di presentazione e alle immagini della versione mobile di Eternal MMORPG.