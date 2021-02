Eternal Threads: annunciato il nuovo puzzle game basato sulla manipolazione del tempo

Cosmonaut Games ha annunciato Eternal Threads, un nuovo puzzle game single player in prima persona fortemente basato sulla narrativa. La storia del gioco e i suoi enigmi ruoteranno attorno ad un meccanismo di manipolazione del tempo, che vi metterà dinanzi a delle scelte e alle relative conseguenze.

L'uscita di Eternal Threads è fissata nel corso del mese di aprile quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. È già possibile visitare la pagina Steam ufficiale di Eternal Threads e aggiungere il gioco alla lista dei desideri.

La storia vi metterà nei panni di un operativo, il cui compito è quello di rimuovere la corruzione del flusso temporale che è venuta a crearsi nel maggio del 2015, quando sei persone sono morte in un incendio di una casa situata nell'Inghilterra settentrionale. Per salvare gli sventurati non potrete, semplicemente, estinguere l'incendio: il gioco, piuttosto, vi spingerà a manipolare le loro scelte per fare in modo che tutti sopravvivano. A tal fine, potrete esplorare liberamente l'ambientazione in tutti e sette i giorni che precedono l'incendio e rivivere gli eventi più significativi ogni volta che volete, in modo da scoprire come, quando e dove intervenire per modificare il corso degli eventi.

Potete farvi un'idea precisa del gioco guardando il trailer di presentazione in apertura di notizia e le clip di gameplay in calce. Cosmonaut Studios è composto da ex membri di Magenta Software, studio che in passato ha messo la sua firma su giochi come InviZimals: The Lost Kingdom e sulla serie Buzz! Junior, oltre su tie-in come Disney’s Treasure Planet per PlayStation e Stuart Little 3: Big Photo Adventure per PlayStation 2.