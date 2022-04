Eternal Threads: il thriller spaziotemporale ha una data d'uscita su PC e console

È trascorso poco più di un anno dall'annuncio di Eternal Threads e gli sviluppatori degli studi Cosmonaut, di concerto con il publisher Secret Mode, si dicono ormai pronti a lanciare il loro puzzle game sulla manipolazione del tempo.

Il nuovo thriller di Cosmonaut assume i contorni di un rompicapo a giocatore singolo con protagonista un agente operativo incaricato di eliminare la corruzione nel flusso temporale. Il nostro alter-ego viene perciò inviato nell'Inghilterra del Nord nel maggio del 2015 per indagare sulle discrepanze nel tessuto spaziotempo rilevate in un incendio domestico che ha portato alla morte di sei persone.

Non potendo modificare direttamente il corso degli eventi, ad esempio estinguendo le fiamme, il giocatore dovrà manipolare le scelte degli inquilini ripercorrendo a ritroso i fatti. Il congegno di cui è dotato il personaggio gli permette di analizzare la linea temporale dei sette giorni precedenti le anomalie rintracciate (in questo caso, l'incendio). Alcune decisioni produrranno degli effetti trascurabili, mentre altre riscriveranno la linea temporale e modificheranno gli eventi per aggiungere o sostituire porzioni inedite di storia.

Il lancio di Eternal Threads è previsto per il 19 maggio su PC, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch del thriller spaziotemporale di Cosmonaut Studios e Secret Mode è invece attesa più avanti nel 2022.