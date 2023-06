Eternights arriva nel 2023: l'avventura in stile anime ha una finestra di lancio

Avevamo già avuto modo di parlarvi della prossima creazione di Studio Sai nella nostra intervista all'autore di Eternights, interessante fusione tra dating sim e survival game.

Ora, la produzione torna a dare mostra di sé in occasione dei Day of the Devs. Con un nuovo gameplay trailer, gli appassionati possono scoprire nuovi aspetti della produzione, a partire dal combat system, che si presenta dinamico e legato ai canoni del genere action.

Realizzato con uno stile estetico che richiama apertamente l'universo degli anime giapponesi, Eternights propone un comparto narrativo articolato, all'interno del quale i giocatori potranno compiere un ampio numero di scelte. Approfondendo il proprio legame con i vari comprimari, si potrà giungere a epiloghi della storia molto differenti. Accanto a scontri e dinamiche da dating sim, l'impianto ludico di Eternights include una selezione di minigiochi, enigmi da risolvere e dungeon da esplorare, per un'avventura che mira a offrire un ampio numero di esperienze differenti.



A distanza di circa un anno dal primo annuncio di Eternights, gli autori di Studio Sai hanno un'ottima notizia per il pubblico: è stato infatti confermato che il gioco esordirà nel settembre 2023, con lancio in programma su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.