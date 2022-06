Eternights, tra survival e dating sim: azione, amore e apocalisse su PS4, PS5 e PC

Tra tutti gli annunci del PlayStation State of Play di inizio giugno, ha trovato spazio anche il reveal di una peculiare produzione firmata dagli autori in forze presso Studio Sai

Gli sviluppatori videoludici hanno infatti sfruttato il prestigioso palco virtuale di casa Sony per presentare ufficialmente al grande pubblico Eternights. Introdotta con il reveal trailer che trovate direttamente in apertura a questa news, l'avventura dall'estetica in stile anime punta a fondere al suo interno più generi videoludici. Da un lato, il gioco proporrà infatti un'anima action, con scontri dinamici e adrenalinici, mentre dall'altra non mancheranno dinamiche in stile dating sim.

Nell'universo di Eternights, l'apocalisse sembra aver già raggiunto il genere umano, con uomini e donne che si ritrovano improvvisamente tramutati in pericolose creature mostruose. La responsabilità sembra essere da attribuire ad una misteriosa epidemia, per la quale sembra tuttavia possibile trovare una cura. Con l'alternarsi costante delle giornate, i giocatori saranno chiamati a scegliere a quale attività dedicarsi, tra l'esplorazione di dungeon, la raccolta di risorse utili alla sopravvivenza o, ancora, l'organizzazione di appuntamenti romantici.



In occasione degli annunci del PlayStation State of Play, è stato confermato che Eternights approderà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC nel corso dei primi mesi del 2023.