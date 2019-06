Etika, petizione perché lo streamer sia sepolto nella sede di YouTube

Il 19 Giugno lo YouTuber Desmond "Etika" Amofah è scomparso dopo aver caricato un video sulla piattaforma che era, in sostanza, una nota di suicidio. Pochi giorni dopo, il triste epilogo della vicenda: la polizia di New York ha trovato il corpo del giovane, senza vita.

Il ragazzo era noto su internet per via dei suoi video, molto spesso legati ai videogame Nintendo, per i quali si era sempre dimostrato particolarmente entusiasta. In uno di questi video, Etika aveva chiesto espressamente di voler essere sepolto nella sede di YouTube a San Bruno, California.

Dopo la morte di Etika, molti dei suoi fan si sono ricordati della richiesta e hanno avviato una petizione su Change.org per assicurargli questo ultimo desiderio, che nel momento in cui scriviamo ha superato il milione e mezzo di firme.

Non si tratta però dell'unica petizione a tema: i suoi fan ne hanno lanciata un'altra, che di firme ne ha già raccolte 500.000 invece, per riaprire il suo canale YouTube, chiuso dopo che in una delle sue crisi mentali, Etika lo aveva sabotato di proposito, caricando dei video pornografici.

Nonostante l'elevato numero di firmatari, è altamente improbabile che la prima petizione venga accolta. Più facile invece che venga effettivamente riaperto il suo canale YouTube, anche per consentire ai tanti fan di poter conservare un ultimo ricordo della persona.