Etrian Odyssey Nexus: il nuovo trailer ci prepara alle Sfide presenti nel gioco

Etrian Odyssey Nexus sarà disponibile su Nintendo 3DS il 5 febbraio, 2019! Mentre esplori attentamente i labirinti presenti nel continente di Lemuria, dovrai prepararti alle sfide che incontrerai. In caso contrario, andrai incontro a morte certa per mano (o mascelle) delle bestie e dei nemici in agguato

tre al nuovo trailer è ora disponibile il sito ufficiale di Etrian Odyssey Nexus! All'interno, troverai ulteriori dettagli riguardo le classi giocabili, i personaggi importanti e i sistemi di Etrian Odyssey Nexus presenti nel nuovo trailer.

Caratteristiche di Etrian Odyssey Nexus

L'esperienza definitiva di Etrian Odyssey - Con più classi, personaggi, sistemi di gioco e labirinti di qualsiasi altro gioco della serie, Etrian Odyssey Nexus è l'avventura definitiva.

- Con più classi, personaggi, sistemi di gioco e labirinti di qualsiasi altro gioco della serie, Etrian Odyssey Nexus è l'avventura definitiva. Personalizza il tuo party - Crea e personalizza personaggi grazie a 19 classi giocabili e affronta le pericolose creature dei labirinti di Lemuria con il tuo party!

- Crea e personalizza personaggi grazie a 19 classi giocabili e affronta le pericolose creature dei labirinti di Lemuria con il tuo party! Un'avventura per vecchi e nuovi giocatori! - Con la possibilità di scegliere tra quattro diverse impostazioni di difficoltà, impostazioni di auto-mapping e una storia incredibile, c'è qualcosa per tutti, sia per i nuovi arrivati che per i veterani esperti.

- Con la possibilità di scegliere tra quattro diverse impostazioni di difficoltà, impostazioni di auto-mapping e una storia incredibile, c'è qualcosa per tutti, sia per i nuovi arrivati che per i veterani esperti. Una lettera d’amore per Etrian - Yuji Himukai (Character Designer), Shin Nagasawa (Monster Designer) e Yuzo Koshiro (Compositore) si sono nuovamente riuniti per creare l’esperienza definitiva di Etria per l’ultimo capitolo della serie in arrivo su Nintendo 3DS.

Effettuando il pre-order, oltre al gioco stesso, riceverai un esclusivo art book che contiene character art, incredibilmente dettagliati, di Yuji Himukai e monster art di Shin Nagasawa.