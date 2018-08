Etrian Odyssey Nexus per 3DS arriva anche in Europa il 5 febbraio 2019

Atlus è lieta di annunciare che Etrian Odyssey Nexus arriverà anche in Europa su Nintendo 3DS il 5 febbraio 2019. Il titolo si presenta come il capitolo conclusivo della serie dungeon crawler per 3DS.

Un decreto reale della principessa Persephone ha portato i più grandi esploratori del regno nella città galleggiante di Maginia. Il loro obiettivo: scoprire i misteri dell'Arcipelago di Lemuria, sede di un grande albero di Yggdrasil. Recluta esploratori di 19 classi che coprono l'intera serie Etrian, inclusa la nuovissima classe "Hero", prima di partire per Lemuria alla ricerca del tesoro e della gloria.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali di Etrian Odyssey Nexus:

L'esperienza Etrian Odyssey definitiva : Con più classi, personaggi, sistemi di gameplay e labirinti di un qualsiasi altro capitolo della serie, Etrian Odyssey Nexus è l’avventura dungeon-crawling definitiva.

: Con più classi, personaggi, sistemi di gameplay e labirinti di un qualsiasi altro capitolo della serie, Etrian Odyssey Nexus è l’avventura dungeon-crawling definitiva. Personalizza il tuo Party di esplorazione perfetto : Crea e personalizza i personaggi da ben 19 classi giocabili, poi affronta le pericolose creature dei labirinti di Lemuria con il tuo party perfetto.

: Crea e personalizza i personaggi da ben 19 classi giocabili, poi affronta le pericolose creature dei labirinti di Lemuria con il tuo party perfetto. Sono benvenuti sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati : Con la possibilità di spaziare tra quattro distinte impostazioni di difficoltà, impostazioni di auto-mapping e una grande storia standalone, c'è qualcosa per tutti, per i nuovi arrivati nella serie e per i fan più esperti.

: Con la possibilità di spaziare tra quattro distinte impostazioni di difficoltà, impostazioni di auto-mapping e una grande storia standalone, c'è qualcosa per tutti, per i nuovi arrivati nella serie e per i fan più esperti. Una dimostrazione d'amore per Etrian: I pilastri di lunga data della serie Yuji Himukai (Character Designer), Shin Nagasawa (Monster Designer) e Yuzo Koshiro (Compositore) si sono riuniti per creare l'ultimo capitolo dell’amata serie su Nintendo 3DS.

Il trio di lunga data composto da Yuji Himukai (Character Designer), Shin Nagasawa (Monster Designer) e Yuzo Koshiro (Compositore) ritorna per dare vita al mondo di Etrian Odyssey Nexus. Ti aspettano ambientazioni iconiche e rappresentative di giochi Etrian del passato, oltre cento quest ricche di storie, impostazioni di difficoltà variabili, il ritorno delle funzionalità di accessibilità come l'auto-mapping (opzionale) e molto altro ancora.

Etrian Odyssey Nexus è l'esperienza Etrian definitiva sia per i fan di lunga data sia per i nuovi arrivati nella serie. Crea il tuo party, fai scorta di repellente FOE e inizia a migliorare le tue capacità di mappatura per il lancio di Etrian Odyssey Nexus il 5 febbraio 2019.