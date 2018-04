Etrian Odyssey X annunciato per Nintendo 3DS: trailer e dettagli

Atlus Japan ha annunciato con un trailer Etrian Odyssey X, nuovo episodio della serie omonima in arrivo in Giappone il prossimo mese di agosto. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato anche il primo trailer del gioco.

In Etrian Odyssey X faranno la loro comparsa ben diciannove classi, 18 tratte dai precedenti capitoli e una (Eroe) completamente inedita:

Bushido

Landsknecht

Medico

Mago

Cacciatore della Notte

Paladino

Principe/Principessa

Pugile

Ranger

Reaper

Shinobi

Shogun

War Magus

Zodiac

Farmer

Gunner

Eroe

Highlander

Imperial

Etrian Odyssey X uscirà il 2 agosto 2018 in Giappone in formato retail e digitale, al momento non sappiamo se il titolo arriverà in Occidente, il lancio è stato confermato solamente sul mercato asiatico. Atlus ha però confermato che i prossimi giochi della saga Etrian Odyssey usciranno "su altre piattaforme", dunque Etrian Odyssey X sarà l'ultimo titolo in programma per Nintendo 3DS.