Etrom: l'avventura dark techno-fantasy italiana torna con la 20th Anniversary Edition

Dopo essersi premurati di lanciare Blind Fate Edo no Yami, i ragazzi di Troglobytes Games uniscono le forze con AgeOfGames per preannunciare il gran ritorno di Etrom a vent'anni di distanza dal lancio dell'avventura dark techno-fantasy italiana.

Il ritorno di Etrom - The Astral Essence su PC darà così modo a tutti gli appassionati del genere di immergersi nelle atmosfere e nei contenuti dell'edizione celebrativa di questo innovativo action GDR punta e clicca.

La nuova versione di Etrom consentirà quindi ai giocatori di esplorare città tentacolari, navigare in dimensioni insidiose e affrontare i misteri della propria identità di fuggitivo. La riedizione di Etrom vanterà controlli esclusivi, sette possibili finali, oltre 70 enormi ambientazioni, tanti mech da guerra da fronteggiare in battaglie strategiche e 500 tipologie diverse di armi, armature, anelli, amuleti magici e molto altro. Ci sarà anche spazio per una modalità Cecchino in prima persona e per tantissimi segreti da scoprire incontrando demoni, divinità misteriose, draghi ed entità intelligenti.

La 20th Anniversary Edition di Etrom sarà disponibile nel mese di novembre 2023 su PC. Già a partire da ottobre, però, i giocatori potranno scaricare una Demo sulla pagina Steam di Etrom 20th Anniversary Edition. In attesa di ulteriori novità da AgeOfGames e Troglobytes Games, vi lasciamo in compagnia delle immagini e del video della riedizione celebrativa di Etrom - The Astral Essence.